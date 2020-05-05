شاهد: الزواج في سينما السيارات بسبب كورونا في ألمانيا

أقام ألماني وخطيبته حفل زواجهما بسينما للسيارات في مدينة دوسلدورف خلال منع التجمعات الكبيرة المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وحضر الزفاف أقارب وأصدقاء العروسين من داخل سياراتهم ودون الخروج منها للاحتفاظ بمسافات التباعد الاجتماعي.
واحتفل الحاضرون بإعلان زواج جانينا وفيليب شتولز عبر طرق أبواق سياراتهم.
No Comment المزيد من
شاهد: ماكرون يزور مدرسة ويلتقي تلاميذ في باريس مع سعي فرنسا تخفيف إجراءات الإغلاق
شاهد: سوريون يتناولون إفطار رمضان وسط ركام منزلهم المدمر
شاهد: صور جمهور يرتدي كمامات على المقاعد الخالية في دوري "البيسبول" الكوري
شاهد: محطة قطارات باريس الرئيسية تستعد لعودة الحياة تدريجياً
شاهد: مدارس فيتنام تفتح أبوابها مجدداً بعد 3 أشهر من الإقفال القسري
شاهد: ماكرون يزور مدرسة ويلتقي تلاميذ في باريس مع سعي فرنسا تخفيف إجراءات الإغلاق
شاهد: سوريون يتناولون إفطار رمضان وسط ركام منزلهم المدمر
شاهد: صور جمهور يرتدي كمامات على المقاعد الخالية في دوري "البيسبول" الكوري
شاهد: محطة قطارات باريس الرئيسية تستعد لعودة الحياة تدريجياً
شاهد: مدارس فيتنام تفتح أبوابها مجدداً بعد 3 أشهر من الإقفال القسري
شاهد: عودة الإيطاليين إلى الحياة وسط إجراءات متشددة
شاهد: عمال العملاق الأميركي "فورد" يستأنفون عملهم في كولونيا الألمانية
شاهد.. أقنعة واقية بالمجان لرواد الحدائق في نيويورك
شاهد.. كاتدرائية كولونيا تستقبل المصلين للمرة الأولى منذ إعلان الحظر
شاهد: الفرس جيني ترفع معنويات السكان المحجورين في ألمانيا
شاهد.. زلزال يتسبب في توقف صلاة افتراضية في كنيسة ببورتوريكو
شاهد: كورونا لم يمنع أهالي مدينة شوتورف الألمانية من السهر
شاهد: سكان إسبانيا يتنفسون الصعداء ويخرجون للتنزه والرياضة بعد 48 يوما من العزل
شاهد: الموسيقار خيمينيز يغني في دور كبار السنّ ليهديهم فرحاً في عزلتهم "الكورونية"
شاهد: الكوريون يصلّون في عيد ميلاد بوذا للتغلب على كورونا