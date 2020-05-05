شاهد: الزواج في سينما السيارات بسبب كورونا في ألمانيا

أقام ألماني وخطيبته حفل زواجهما بسينما للسيارات في مدينة دوسلدورف خلال منع التجمعات الكبيرة المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحضر الزفاف أقارب وأصدقاء العروسين من داخل سياراتهم ودون الخروج منها للاحتفاظ بمسافات التباعد الاجتماعي.

واحتفل الحاضرون بإعلان زواج جانينا وفيليب شتولز عبر طرق أبواق سياراتهم.