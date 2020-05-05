شاهد: سوريون يتناولون إفطار رمضان وسط ركام منزلهم المدمر

عاد بعض من السوريين النازحين إلى منازلهم التي دمرت جراء قصف قوات الحكومة السورية المدعومة من روسياً لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.

وقضت عائلة طارق أبو زيد يومها بقرية أريحا لاستعادة ولو بعض من ذكريات تمضية شهر رمضان بمنزلهم وسط أنقاضه.

وبدأت حملة قوات الحكومة السورية في ديسمبر – كانون الأول الماضي مما أسفر عن نزوح حوالي مليون لاجيء دمرت مدنهم وقراهم بالكامل.