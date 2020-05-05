شاهد: مدارس فيتنام تفتح أبوابها مجدداً بعد 3 أشهر من الإقفال القسري

عاد االتلاميذ في فيتنام إلى المدرسة يوم الإثنين، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق التام المفروض في البلاد، للحدّ من انتشار فيروس كورونا. وأغلقت فيتنام المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في أوائل شباط/فبراير، عندما تم الإبلاغ عن أول إصابات بالفيروس. وأقيمت جميع الأنشطة التعليمية عبر الإنترنت. وقال تشو كوانغ آن، طالب الصف السادس بمدرسة دينه كونغ الثانوية في العاصمة هانوي: "إنني متحمس للغاية للعودة إلى المدرسة، لأكون مع معلمي وزملائي بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر".
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