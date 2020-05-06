شاهد: استعراض منزلي لفنون ركوب الدراجات الهوائية في النمسا

يتغلب الدراج النمساوي فابيو فيبمر على الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بإقامة عروض مرتجلة بالساحة الخلفية لمنزله.
وقام فيبمر بتنفيذ حركات خاصة مثل ركل كرة سلة بالعجلة الخلفية لدراجته مصيباً الهدف بعد حوالي 700 محاولة تدريب من أجل إتقانها، بحسب وصفه.
كذلك تمكن فيبمر من تطويع عجلة دراجته الأمامية في توجيه سهم وإصابة الهدف بنجاح.
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