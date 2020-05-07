شاهد: صور غرافيتي لقدامى المحاربين في روسيا في ذكرى الاحتفال بعيد النصر

استعدادا للاحتفالات في روسيا بالذكرى 75 لعيد النصر في 9 مايو، يقوم فنانو الغرافيتي برسم 75 صورة شخصية في مدينة نيزني نوفوغوراد. واعتبر العمل الفني إهداء لقدامى المحاربين إبان الحرب العالمية الثانية، وتعبيرا عن الشكر لهم وليكونوا مبعث احترام، وربما للفخر، في وقت أخذ عددهم يتناقص. ورسمت الصور على جدران مبان قريبة من المنازل التي يعيش فيها أولئك "الأبطال"، والذين ما يزالون على قيد الحياة. ويقوم الرسامون بهذا العمل في إطار مشروع، أطلق عليه اسم "صورة النصر".
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