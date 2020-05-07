شاهد.. مظاهرات للفنانين في اليونان طلبا للدعم الحكومي

تظاهر عشرات الفنانين وعاملين في المجال الثقافي في اليونان، أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على ما أسموه تقاعس الحكومة في تقديم الدعم لهم خلال فترة تفشي وباء كورونا.

ويواجه القطاع الثقافي في اليونان أزمة نتيجة إغلاق المسارح وصالات السينما والمتاحف، كخطوة للحد من تفشي الوباء.

وتطالب نقابات وجمعيات الفنانين الحكومة بتوسيع برامج الدعم للعاملين في المجال الفني والثقافي.