شاهد: الإيرانيون يحيون ليالي رمضان في "إيرام بارك" بعد إغلاق المساجد بسبب جائحة كورونا

تسبب فيروس كوفيد-19 في تغيير العديد من جوانب الحياة لدى الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. ففي إيران أصبح اعتماد التباعد الاجتماعي قاعدة أساسية ولكن الأمر في غاية الصعوبة خلال شهر رمضان المبارك.
تشهد إيران تنظيم تجمعات واحتفالات دينية مسائية في "إيرام بارك" وهو منتزه كبير غرب طهران، وذلك استجابة لطلب المصلين لإحياء ليالي رمضان وسط إغلاق المساجد والأماكن المقدسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. ويستمع المصلون غلى الخطب عبر شاشة عملاقة.
وتقليديا، تستضيف المساجد المصلين في الشهر المبارك لممارسة الصلوات وإحياء الاحتفالات الدينية. وتمّ إغلاق المساجد والحسينيات منذ منتصف مارس-آذار بأمر من الحكومة، وهو قرار تدعمه المؤسسة ولكنه واجه معارضة من قبل المحافظين المتشددين.
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