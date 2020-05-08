شاهد: سكان الأحياء الفقيرة في ساو باولو يتدربون على الإسعافات الأولية

تخرج حوالي 240 شخصا من سكان المناطق الفقيرة في ساو باولو، من دورة تدريبية جديدة في مجال الإسعافات الأولية يوم الأربعاء لمساعدة مجتمعهم على التعامل مع الوباء في منطقتهم.

وتعتبر المناطق الفقيرة في ساو باولو، البالغ عدد سكانها حوالي 100 ألف نسمة، من المناطق الأكثر تضررا من انتشار وباء كوفيد-19.

سجلت البرازيل 600 حالة وفاة في غضون 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ تفشي المرض.

كما أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن وجود 114715 حالة مؤكدة و 7921 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.