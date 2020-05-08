شاهد: الدب "تاكودا" يستغل غياب الزوّار عن حديقة الحيوانات ويستمتع بالاستحمام

نشر موظفو حديقة حيوان أوريغون فيديو لدب أسود يدعى تاكودا، شوهد وهو يستمتع بأفضل وقت للاستحمام مع غياب الجمهور المتفرج في حديقة الحيوان أوريغون في بورتلاند كبرى مدن ولاية أوريغون الأمريكية.

تاكودا البالغ من العمر 10 سنوات وذو الـ 400 رطلا، قفز في حوض كبير، ملأه الحراس بالماء، لتصبح هذه اللعبة واحدة من ألعاب تاكودا المفضّلة.

وعُثر على تاكودا عام 2010 وحيدا ويتيما في مونتانا، وقد كان جائعًا ونحيلاً ووزنه أقل من ثلاثة أرطال. وصل إلى حديقة حيوان أوريغون بعد أن تم إرضاعه ليستعيد صحته ونشاطه.

يُشار إلى أن حديقة حيوان أوريغون تُغلق أبوابها حاليًا بسبب جائحة كوفيد-19 وتسعى للحصول على تبرعات من خلال برنامج الإنعاش الطارئ.