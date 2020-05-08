شاهد: "القمر العملاق" يضيء سماء العالم المحجور صحيا

شهدت عدة مدن عالمية الليلة الماضية ظاهرة "القمر العملاق" وسط حالة عزل عام عالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.
والقمر الأكبر حجما والأكثر سطوعا خلال العام الجاري، أضاء سماء مدينة باريس الخاوية ليرسم منظرا بديعا فوق كاتدرائية نوتردام الشهيرة التي تعرضت لأضرار بالغة في حريق العام الماضي، كما ظهر القمر أيضا ساطعا بكامل استدارته فوق مدينة لندن ما حدا بالعديد من السكان إلى التقاط صور لهذه الظاهرة الفريدة.
ويحصل العالم على اكتمال القمر كل تسعة وعشرين يوماً ونصف، أي على 12 إلى 13 قمراً كاملاً في السنة، ومدار القمر حول الأرض ليست دائرة مثالية، لذا في بعض الأحيان يكون أبعد عن الأرض وأحيانا أخرى يكون أقرب.
ويحصل اكتمال القمر عند أقرب جزء من مداره الأرض، وهذا يحدث بشكل أساسي كل 13 شهرًا حيث نحصل على واحد من أقرب الأقمار الكاملة.
ويكون القمر عملاقا عندما نحصل على أقرب اكتمال القمر هذا العام، لأنه سيظهر أكبر بحوالي 17 بالمائة، وأكثر إشراقا بحوالي 30 بالمائة من البدر الأصغر.
ويستطيع أي شخص في العالم النظر إلى القمر بالعين المجردة، وهذه فرصة رائعة للناس في كل مكان من العالم، سواء كنت محجوزًا في منزلك في وسط إنجلترا أو كنت محجوزًا في الضواحي في واشنطن العاصمة أو في جنوب شرق آسيا، ستتمكن من رؤية نفس القمر في نهاية المطاف.
البعض يرى أن هذا أمر رائع إذ يمكن للبشرية مشاركته عالميًا، والشعور بوجود شيء يربط العالم ببعضه.
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