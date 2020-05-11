شاهد: تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في هونغ كونغ

قامت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ بمطاردة المتظاهرين في مراكز التسوق فيما دعا النشطاء المنادون بالديموقراطية إلى تجمعات خاطفة يوم عيد الأم للمطالبة بمزيد من الديموقراطية وباستقالة رئيسة السلطة التنفيذية.
وكانت المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شهدت سبعة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية العام الماضي، في تظاهرات شارك فيها الملايين وغالبا ما تخللتها أعمال عنف.
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