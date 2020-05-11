شاهد: إضاءة تمثال المسيح في البرازيل برسائل لوقف أزمة الجوع وسط فيروس كورونا

أضيء تمثال المسيح الشهير الواقع في مدينة ريو دي جانيرو الأحد برسائل تدعو للقضاء على أزمة الجوع وسط وباء فيروس كورونا المستجد. وأطلق برنامج بنك الطعام والخدمات الاجتماعية في المدينة الحملة تحت وسم #طاولات_من دون_جوع MesaSemFome بهدف جمع المواد الغذائية ومواد التنظيف كتبرعات تُقدم لمن هم عرضة للخطر.
ويحارب برنامج بنك الطعام الجوع وهدر الطعام، ويوزع الطعام على الجهات التي تقدم المساعدة للفقراء. وازداد الطلب على البرنامج نتيجة لوباء كورونا.
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