شاهد: المتظاهرون يسخرون من زعيمة هونغ كونغ في يوم عيد ميلادها

رغم القيود التي وضعتها السلطات، نظم مئات المتظاهرين احتجاجات في مراكز التسوق في أنحاء هونغ كونغ تزامنا مع عيد ميلاد الرئيسة التنفيذية كاري لام. وسخر المتظاهرون من كاري لام، متجاهلين تدابير التباعد الاجتماعي التي تفرضها السلطات. واستخدمت قوات شرطة مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وعادت حركة الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية إلى هونغ كونغ بعد فترة من الغياب بسبب جائحة كورونا. وقد نجحت السلطات نسبيا في التعامل مع تفشي الفيروس بتسجيل 1051 حالة إصابة وأربع وفيات فقط.
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