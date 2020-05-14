خرج الممرضون والممرضات في البرازيل يوم أمس الثلاثاء في وقفة احتجاجية لدعم جهود زملائهم من يتواجدون في الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، ولرفع حالة الوعي حول المخاطر التي يواجهونها، بعد أن بلغ عدد ضحايا الفيروس من العاملين في القطاع الصحي 89 شخصا.هذا وقام المتظاهرون في مدنيتي ساو باولو وبرازيليا بإضاءة الشموع ورفعوا لافتات كتب عليها أسماء من قضوا بسبب فيروس كوفيد-19، في مظاهرة تزامنت مع يوم الممرضات العالمي.