تم تفجير برجي التبريد لمحطة الطاقة النووية في فيليسبورغ جنوب غربي ألمانيا، صباح الخميس، وذلك في توقيت احتفظ به سرا، لمنع الناس من أن يحتشدوا في ظل انتشار وباء كوفيد-19. ويبلغ ارتفاع البرجين 150 مترا. وعادة ما تجلب عملية هدم كهذه الكثير من المتفرجين، لكن التجمعات في الظروف الحالية ممنوعة. وكان تم إغلاق محطة فيليسبورغ سنة 2011 و2019 في إطار خطة، ترمي إلى تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يتم إغلاق آخر مفاعل نووي في البلاد نهاية 2022، حيث سيتم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
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