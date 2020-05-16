قرر رافائيل كاربونيلي الشاب الإيطالي الزواج بخطيبته ايستر كونسيليو في بريوسكو، رغم منع العمدة للحفل بسبب جائحة كوفيد-19. وتم عقد قران الزوجين دون موائد ودون ضيوف. وفي ولاية ميشيغان الأمريكية، مشى أعضاء نادي "تي ريكس" في الأحياء السكنية لفرندال، مرتدين أزياء حيوانات قابلة للنفخ، في مسعى منهم لإدخال السرور على الأهالي، في ظل جائحة كوفيد-19. وفي ألمانيا تم تفجير برجي التبريد لمحطة الطاقة النووية في فيليبسبورغ جنوب غربي البلاد. ومن المتوقع أن يتم إغلاق آخر مفاعل نووي في ألمانيا نهاية 2022، حيث سيتم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.