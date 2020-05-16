أجلت السلطات في الفلبين عشرات آلاف المواطنين إلى مراكز مخصصة في البلاد حماية من إعصار فونغفونغ الذي وصل اليابسة صباح أمس الجمعة بعد أمطار عنيفة. ودمّرت الرياح العنيفة مئات المساكن في جزيرة سمر، ثالث أكبر الجزر في الأرخبيل التي تقع إلى جهة الشرق. ويأتي فونغفونغ في وقت فرضت فيه السلطات الفلبينية إغلاقاً بسبب تفشي وباء كوفيد-19، ما أجبر نحو 141 ألف شخص على الانتقال إلى مراكز مخصصة هرباً من العاصفة...