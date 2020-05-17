قلقٌ لدى أصحاب المطاعم بإيطاليا بسبب كورونا.. إما الإغلاق أو إجراءات صارمة تقلص مداخيلهم

نظم أعضاء شبكة الضيافة الإيطالية احتجاجات عفوية في عديد المدن الإيطالية، وسط مخاوف من أن تؤثرالقيود المفروضة من أجل مكافحة وباء كوفيد-19 سلبا في دخلهم. وفي العاصمة روما تظاهر عمال الضيافة أمام مقبرة العظماء، وهم يرتدون أزياءهم الرسمية وحاملين لشارة الحداد، خلال وقفة صمت استمرت دقائق. ويخشى مديرو المطاعم وأصحابها، من ألا تسمح لهم إجراءات السلامة التي سيعتمدونها بالعمل بالشكل المناسب، وأنه ربما تتسبب لهم في خسائر مالية. وينتظر أن تفتح عديد الأنشطة من جديد يوم غد الإثنين، في وقت ترفع البلاد الحجر الصحي تدريجيا.
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