تتابع السلطات الطبية في الصين عمليات الاختبار الشاملة التي بدأتها في بؤرة فيروس كورونا الأولى، ووهان، وذلك بعدما سجلت 17 حالة جديدة في أنحاء متفرقة من البلاد. واستمر تدفق الناس إلى مراكز نحو 11 مليون ساكن لإجراء الاختبارات. وسجّلت الصين رسمياً وفاة 4633 شخصاً وإصابة 82933، وكان تاريخ الرابع عشر من نيسان/أبريل آخر تاريخ سجلت فيها وفاة بالفيروس...
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