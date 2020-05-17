شاهد: 3 بطاريق تزور متحفا بميزوري الأميريكة والمدير يؤكد أنها فضلت كارافاجيو على مونيه

استغلت ثلاثة بطاريق إغلاق متحف نيلسون-أتكنز بسبب وباء كوفيد في مدينة كانساس سيتي (ميزوري) للخروج من حديقة حيونات المدينة والقيام بجولة على الأعمال الفنية. جوليان زوغازاغويتيا، مدير المتحف، الذي رافق الطيور في رحلتها قال إن البطاريق بدت غير مهتمة إطلاقاً بأعمال الفرنسي كلود مونيه ولكنها أبدت اهتماماً خاصاً بأعمال الإيطالي كارافاجيو..
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