شاهد: مدينة إيطالية تستبدل مهرجان أنوار سنوي تستضيفه بـ"شعلة أمل" وحيدة

استبدلت مدينة بريكسن الإيطالية (بريسانوري) مهرجان الإضاءة (الأنوار) الذي تقدّمه سنوياً بشيء آخر هذا العام بسبب تفشي وباء كوفيد-19. أمس السبت، قررت المدينة إضاءة شعلة وحيدة بدل الإضاءات الكثيرة التي تشهدها عادة. وكرسالة أمل للناس الذين ما زالوا يكافحون الوباء المنتشر في جميع أصقاع العالم، رفع الفنان الإيطالي ستيفانو كاغول مشعل الطوارئ في ظلمة الليل، حيث كان بالإمكان رؤية طلقة الإنذار وضوئها من بعد أميال عن المدينة...
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