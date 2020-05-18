شاهد: فيضان في الصومال يزهق أرواح العشرات ويترك المئات عالقين

قتل العشرات في فيضانات في الصومال أثرت على ما يقرب من مليون شخص وشردت أكثر من 400 ألف من منازلهم، وفقاً للأمم المتحدة.

ويحاول الناس الخوض في مياه الفيضانات في مدينة بيليدوين وسط الصومال بعد أن فاض نهر شابيلي الأحد تاركاً 1200 شخص عالقين بسبب انقطاع الطرق. ويخشى المسؤولون من أن تتسبب الفيضانات بتفشي الأمراض.

ونتجت الفيضانات عن هطول أمطار غزيرة، مما أدى أيضًا إلى غمر المرتفعات في إثيوبيا المجاورة.