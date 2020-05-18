شاهد: رقصة جماعية لطاقم شركة "ويز إير" في مطار بودابست

أدت مجموعة من العاملين في خطوط "ويز إير" الجوية رقصات في مطار بودابست، في محاولة للترفيه عن أنفسهم في الوقت الذي توقفت فيه حركة الطيران وتراجع عدد المسافرين عبر الخطوط وفي المطار ذاته. فحاليا تشغل شركة ويز ما بين 10 - 15 % من رحلاتها، وأكثر وجهات السفر التي يقصدها المجريون حاليا هي العاصمة البريطانية لندن حيث يعيش الكثير من المجريين فيها.