شاهد: فرنسيون يشاركون من سياراتهم في أول قداس جماعي بعد تخفيف الحظر

تجمّع المؤمنون في شالون أون شامباني في أول قداس جماعي يعقد في فرنسا منذ بدء تخفيف قيود الإغلاق المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأقيم القداس الأحد 17 مايو/ أيار في موقف للسيارات. وتابع المؤمنون من سياراتهم الوعظ مباشرة على الراديو. وأجبر الجميع على ارتداء كمامة للتمكن من المشاركة في الحدث.