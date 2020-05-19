عادت قوارب الجندول الشهيرة إلى مياه فينيسيا الإيطالية الإثنين لكن في الأغلب دون ركابها حيث خلت المدينة من السياح وغاب الزائرون. وحتى في هذه القوارب فإن الإجراءات الوقائية صارمة، تشمل ارتداء الكمامة والقفازات وترك مسافة تبلغ متراً بين شخص وآخر وترسيمها بشريط لاصق في قلب القارب.
ورغم السماح للقوارب باستئناف نشاطها تبدو الحركة منعدمة بغياب الزبائن، لذا ينتظر أصحابها الثالث من يونيو/ حزيران بقارغ الصبر موعد فتح الحدود للسياح الأرووبيين. وبعد شهرين من الحجر للحد من وباء كوفيد 19، دخلت إيطاليا يوم الإثنين مرحلة جديدة من تخفيف القيود، مع إعادة فتح المتاجر واستئناف النشاط في البلاد.
No Comment المزيد من
شاهد: بلجيكا تخفف إجراءات الإغلاق لتشمل المتاحق وحدائق الحيوان والأسواق
شاهد: إيطاليا تعيد فتح صالونات الحلاقة والمقاهى
شاهد: فيضان في الصومال يزهق أرواح العشرات ويترك المئات عالقين
شاهد: فوضى ومشاجرات تعم برلمان هونغ كونغ
شاهد: رقصة جماعية لطاقم شركة "ويز إير" في مطار بودابست
شاهد: بلجيكا تخفف إجراءات الإغلاق لتشمل المتاحق وحدائق الحيوان والأسواق
شاهد: إيطاليا تعيد فتح صالونات الحلاقة والمقاهى
شاهد: فيضان في الصومال يزهق أرواح العشرات ويترك المئات عالقين
شاهد: فوضى ومشاجرات تعم برلمان هونغ كونغ
شاهد: رقصة جماعية لطاقم شركة "ويز إير" في مطار بودابست
شاهد: مهرجان سينمائي في السيارات لا الصالات في مدينة بوردو الفرنسية
شاهد: 11 مليون شخص يجرون اختبار كورونا في ووهان الصينة بؤرة الفيروس الأولى
بوندسليغا بطعم كورونا والإغلاق ومباريات بدون جمهور.. استئناف الدوري الألماني لكرة القدم
قلقٌ لدى أصحاب المطاعم بإيطاليا بسبب كورونا.. إما الإغلاق أو إجراءات صارمة تقلص مداخيلهم
شاهد: مدينة إيطالية تستبدل مهرجان أنوار سنوي تستضيفه بـ"شعلة أمل" وحيدة
شاهد: 3 بطاريق تزور متحفا بميزوري الأميريكة والمدير يؤكد أنها فضلت كارافاجيو على مونيه
شاهد: إعصار فونغفونغ يجتاح الفلبين ويزيد طين كورونا بلّة
شاهد: الشواطئ الإيطالية تستعد لاستقبال السياح والسباحين الشهر المقبل
دون تعليق: زواج رغم الحجر في إيطاليا وأجواء مرح في ميشيغان وألمانيا تختار الطاقة البديلة
شاهد: تفجير برجي تبريد محطة طاقة نووية في فيليسبورغ الألمانية