عادت قوارب الجندول الشهيرة إلى مياه فينيسيا الإيطالية الإثنين لكن في الأغلب دون ركابها حيث خلت المدينة من السياح وغاب الزائرون. وحتى في هذه القوارب فإن الإجراءات الوقائية صارمة، تشمل ارتداء الكمامة والقفازات وترك مسافة تبلغ متراً بين شخص وآخر وترسيمها بشريط لاصق في قلب القارب.

ورغم السماح للقوارب باستئناف نشاطها تبدو الحركة منعدمة بغياب الزبائن، لذا ينتظر أصحابها الثالث من يونيو/ حزيران بقارغ الصبر موعد فتح الحدود للسياح الأرووبيين. وبعد شهرين من الحجر للحد من وباء كوفيد 19، دخلت إيطاليا يوم الإثنين مرحلة جديدة من تخفيف القيود، مع إعادة فتح المتاجر واستئناف النشاط في البلاد.