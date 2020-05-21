تم إعداد دوائر بيضاء في إحدى الحدائق في بروكلين بولاية نيويورك من أجل التقيد بالتباعد على بعد ستة أقدام، والمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

تم إضافة الدوائر بعد أن أصبحت الحديقة مزدحمة للغاية خلال موجة من الطقس الحار غير المعتاد الذي تشهده المدينة قبل أكثر من أسبوع.

ويتدفق المزيد والمزيد من سكان نيويورك على الأماكن العامة للإحساس بالحياة الطبيعية بعد قضاء معظم الشهرين الماضيين داخل المنازل.