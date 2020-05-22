كندا

قفازات العناق

توصلت شابة كندية إلى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا... "قفاز العناق"، وهو ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل.

في مدينة غويلف في جنوب أنتاريو، طورت كارولين إليس وزوجها أندرو ما يسمى بـ "قفاز العناق" عشية عيد الأم الذي احتفل به هذا العام في 10 مايو في أميركا الشمالية. وقالت كارولين: "فكرت في أنها لن تحصل على معانقة وكان علينا أن نفعل شيئا حيال ذلك. أردت أن أعطيها عناقا في عيد الأم".

سنغافوة

روبوتات على شكل كلاب

أما في سنغافورة، نشرت السلطات روبوتا أصفرا شبيهاً بالكلب، للقيام بدورية في حديقة عمومية بسنغافورة، حفاظا على الأمن ومراقبة الأماكن العامة ومدى استجابة المواطنين لقواعد التباعد الاجتماعي.

ويتم التحكم في الكلب الروبوت الآلي الأصفر والأسود، عن بُعد بتقنية عالية، إذ يمكنه التسلق بسهولة فوق جميع التضاريس ويتجول في الحديقة، مستخدما عدّة كاميرات لفحص المناطق المحيطة وتقدير عدد الأشخاص الذين يتجمعون في الحدائق العمومية.