شاهد: ممرضون يحتجون على ظروف العمل في باريس

تظاهر مئات الأشخاص من بينهم ممرضون أمام مستشفى الأطفال روبير دوبريه في باريس، وهم يقرعون أوعية طبخ معدنية، تعبيرا عن احتجاجهم. ويطالب المحتجون بتحسين الأجور، معربين عن تخوفهم من الممارسة الصعبة لعملهم اليومي المثقل بحمل فوق طاقتهم من جهة، والخشية من أن تنتقل لهم عدوى وباء كوفيد-19 من جهة أخرى. ويمكن لهذه المظاهرة أن يتجدد تنظيمها كل يوم خميس.