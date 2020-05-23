قال خبراء إنه بسبب السرعة البطيئة، فإن الجسم الغريب الطائر واللامع الذي شاهده سكان وسط فيكتوريا وتاسمانيا في أستراليا، يعتقد أنه "شظية" من الفضاء احترقت بعد دخولها الغلاف الجوي للأرض، وبحسب أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة جنوب كوينزلاند جونتي هورنر، فإن المذنب أو الكويكب كان يتحرك بسرعة أكبر.
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