تجمع عشرات المصلين الفلسطينيين لقيام صلاة عيد الفطر المبارك، خارج أسوار المسجد الأقصى المغلق في البلدة القديمة في القدس.

وعززت الشرطة الإسرائيلية عناصرها على مداخل الحرم الشريف بالقدس، يوم الأحد حيث فيما بقيت المدينة مغلقة في تدابير احترازية لمنع انتشار الفيروس التاجي أثناء عيد الفطر.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت مصلين فلسطينيين خارج المسجد الأقصى صباح اليوم. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الاثنين اعتقلا خلال "مظاهرة غير قانونية" حسب وصفها عند باب الأسباط وهو الباب الشمالي الشرقي للحرم القدسي داخل البلدة القديمة.