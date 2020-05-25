نظمت بلدية الفاتح في مدينة اسطنبول التركية، احتفالات بعيد الفطر خاصة بكبار السن، الذين استمتعوا ببضع ساعات خارج بيوتهم، في وقت كانوا يخضعون فيه إلى الحجر الصحي، وقاية من مرض كوفيد-19. ووضع المحتفلون أقنعة على وجوههم في إحدى ساحات حديقة منطقة فاتح، فيما رقص أزواج على وقع نغمات الموسيقى الحية، وذلك بعد شهر ونصف من فرض قيود الحجر الصحي، الرامية إلى وضع حد لانتشار الفيروس. وتقول أمينة كليجي (66 عاما) إنها بقيت في المنزل شهرين كاملين، وكانت عطلة جيدة بالنسبة إليها، ولكنها استمتعت في الحديقة، مع تقيدها بمسافة التباعد الإجتماعي.
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