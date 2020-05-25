شاهد: في المكسيك.. الوباء والحجر الصحي يبصرون الحياة في حديقة للحيوانات

الوباء والحجر الصحي، عبارات تتردد كثيراً في الآونة الأخيرة بعد اجتياح فيروس كورونا الجديد للعالم أجمع مخلفا حتى تاريخ اليوم أكثر من خمسة ملايين و362 ألفا و160 إصابة وموديا بحياة 347166 شخصا على الاقل منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، إلا أن غونزالو رودريغيز مالك حديقة "أفريقا بيو" للحيوانات في مدينة كوردوبا المكسيكية، قرر إطلاق هذه الأسماء على اثنين من اسود الجبال (puma) حديثي الولادة والتي تعد من الحيوانات المفترسة المهددة بالانقراض. وتكون أشبال أسود الجبال بعد الولادة عمياء تماماً وتعتمد اعتماداً كاملاً على أمها، إلا أنه وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر وعندما تفطم تصبح قادرةً على الاعتماد على نفسها.