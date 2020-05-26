شاهد: متظاهرون برازيليون يدعمون بولسونارو ضد المحكمة العليا

تجمع بضع مئات من المتظاهرين في برازيليا الأحد لدعم الرئيس جائير بولسونارو، بعد ثلاثة أيام من نشر المحكمة العليا شريط فيديو لاجتماع وزاري يُظهر بولسونارو وهو يحاول التدخل في تحقيق جنائي للشرطة الاتحادية بشأن أبنائه.
وحمل مؤيدو الرئيس شعارات ضد المحكمة العليا وضد بعض أعضاء الكونغرس، وطالبوا بإنهاء الإجراءات التقييدية التي طبقها بعض رؤساء البلديات والمحافظين الإقليميين لإبطاء انتشار فيروس كورونا، الذي أدى لوفاة أكثر من 22000 برازيلي.
No Comment المزيد من
شاهد: صبي يطرد دبّا كان يطارده.. بسبب هدوء أعصابه
شاهد: فرقة موسيقية تركية تطرب سكان مدينة تحجر على نفسها لمدة 4 أيام
شاهد: في المكسيك.. الوباء والحجر الصحي يبصرون الحياة في حديقة للحيوانات
رغم الهزة الأرضية.. رئيسة وزراء نيوزلندا تمازح في لقاء مباشر
شاهد: كبار السن يحتفلون بعيد الفطر في حديقة في اسطنبول
شاهد: صبي يطرد دبّا كان يطارده.. بسبب هدوء أعصابه
شاهد: فرقة موسيقية تركية تطرب سكان مدينة تحجر على نفسها لمدة 4 أيام
شاهد: في المكسيك.. الوباء والحجر الصحي يبصرون الحياة في حديقة للحيوانات
رغم الهزة الأرضية.. رئيسة وزراء نيوزلندا تمازح في لقاء مباشر
شاهد: كبار السن يحتفلون بعيد الفطر في حديقة في اسطنبول
شاهد فلسطينيون يقيمون صلاة العيد خارج أسوار المسجد الأقصى المغلق بسبب كورونا
شاهد: مئات العائلات تستمتع بأشعة الشمس على شواطئ تكساس
بدون تعليق جمهور لحفلات موسيقى البوب من داخل السيارات
شاهد: جسم غريب طائر ولامع في سماء فيكتوريا الأسترالية
شاهد: مؤيدو حزب "فوكس" اليميني في إسبانيا يتظاهرون خلال موكب للسيارات ضد الحكومة
شاهد: الإيطاليون يستمتعون بالشواطئ مجددا
شاهد: طريقة مبتكرة للمعانقة في زمن كورونا و"كلب آلي" لضبط التباعد الاجتماعي في سنغافورة
شاهد: كاتدرائية إيطالية تبتكر طريقة جديدة لاحترام التباعد الاجتماعي عند زيارتها
شاهد: اشتباكات في المجلس التشريعي في هونغ كونغ
شاهد: إعصار "أمفان" يضرب بنغلاديش وشرق الهند مخلّفاً أضرارا وخسائر فادحة