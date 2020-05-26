شاهد: متظاهرون برازيليون يدعمون بولسونارو ضد المحكمة العليا

تجمع بضع مئات من المتظاهرين في برازيليا الأحد لدعم الرئيس جائير بولسونارو، بعد ثلاثة أيام من نشر المحكمة العليا شريط فيديو لاجتماع وزاري يُظهر بولسونارو وهو يحاول التدخل في تحقيق جنائي للشرطة الاتحادية بشأن أبنائه.

وحمل مؤيدو الرئيس شعارات ضد المحكمة العليا وضد بعض أعضاء الكونغرس، وطالبوا بإنهاء الإجراءات التقييدية التي طبقها بعض رؤساء البلديات والمحافظين الإقليميين لإبطاء انتشار فيروس كورونا، الذي أدى لوفاة أكثر من 22000 برازيلي.