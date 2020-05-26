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شاهد: ولادة حوت بيلوغا أبيض في أكواريوم جورجيا في أتلانتا

أعلن أكواريوم جورجيا في أتلانتا ولادة حوت بيلوغا، الأحد 17 آذار/ مايو، من أم تبلغ من العمر عشرين عاماً.

عند الولادة، كان المولود يزن نحو 79 كيلوغراماً ويبلغ طوله حوالي 1,62 متراً.

فترة الحمل النموذجية للحيتان البيضاء تتراوح من 15 إلى 16 شهرًا، وغالباً ما تضع أطفالها في أواخر الربيع أو أوائل الصيف.

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