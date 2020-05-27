شاهد: أسراب الجراد الصحراوي تغزو الهند وتهدد المحاصيل

غزت أسراب الجراد الصحراوي أجزاء من غرب ووسط الهند في أسوأ موجة تضرب البلاد منذ ما يقرب من ثلاثة عقود،.حيث دمرت بالفعل آلاف الهكتارات من المحاصيل في باكستان المجاورة.

هذا التفشي بحسب الإعلام المحلي هو استمرار لتفشي عام 2019 في إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا.

يعتبر الجراد الصحراوي أخطر الآفات المهاجرة في العالم، حيث يمكن أن يتكون سرب الجراد النموذجي من 150 مليون حشرة لكل كيلومتر مربع وتكون لديه القدرة على استهلاك محاصيل تكفي لإطعام 35000 شخص، كما يمكن أن تتحرك الأسراب بسرعة كبيرة وتغطي 100 إلى 150 كيلومتراً في اليوم.