في أحد المراكز التجارية في العاصمة التايلندية بانكوك، شوهدت مجموعة روبوتات تحمل عدة مهام، في خطوة اتخذت قبل عملية إعادة فتح أبواب المجمعات الكبرى، للحفاظ على صحة الزبائن وحمايتهم من فيروس كورونا.

ومن ضمن مهام هذه الروبوتات، قياس درجات حرارة الزبائن فور دخولهم المجمع، وإجراء عمليات تنظيف صارمة بالاعتماد على تقنية تطهير تلقائي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

كما ستقدم هذه الروبوتات نصائح صحية للزبائن، وحتى مظهر اليدين