شاهد: تواصل الاحتجاجات العنيفة لليوم الثالث على التوالي في مينيابوليس الأمريكية

تتواصل الاحتجاجات العنيفة لليوم الثالث في مينيابوليس بولاية مينيسوتا إثر مقتل رجل أسود البشرة يبلغ من العمر 46 عاما، خلال توقيفه من طرف الشرطة. وأظهر شريط فيديو استخدام الشرطة للعنف والخشونة خلال عملية التوقيف التي أثارت موجة من الغضب في البلاد. ووقع حاكم الولاية على قرار نشر الحرس الوطني الجمعة في مدينة مينيابوليس لإعادة الهدوء بعد ليلة ثالثة من الاضطرابات. وتم فصل الشرطيين الأربعة المشاركين في توقيف جورج فلويد وفتحت السلطات المحلية والفدرالية تحقيقا. والجمعة وجهت العدالة في الولاية اتهاماً بالقتل غير العمدي للشرطي الأمريكي المدعو ديريك شوفن الذي ركع على رقبة المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد. وقال مدعي المنطقة مايك فريمان للصحفيين إن "عنصر الشرطة السابق ديريك شوفن وجهت إليه تهمة القتل غير المتعمد من قبل مكتب مدعي منطقة هينبين".
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