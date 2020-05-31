أعادت السلطات السعودية فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق بسبب إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا. وتوافد المصلون على المسجد لأداء الصلاة وهم يرتدون الكمامات. ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين عدة صور أثناء فتح أبواب المسجد النبوي وعلقوا عليها بكتابة "بعد الموافقة الكريمة .. وكالة شؤون المسجد النبوي تشرع في فتح أبواب ساحات المسجد النبوي استعدادا لاستقبال المصلين لصلاة الفجر.
واقتصر فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.
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