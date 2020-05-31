شاهد: أطنان من القمامة تلوث بحيرة أماتيتلان في غواتيمالا

عمت أطنان من القمامة، بما في ذلك كميات من البلاستيك والزجاج والملابس وقفازات اللاتكس وأقنعة الوجه المستخدمة كمعدات الوقاية الشخصية ضد فيروس كوفيد-19 بحيرة أماتيتلان بالقرب من العاصمة غواتيمالا. وسارع عمال هيئة بحيرة غواتيمالا للإدارة المستدامة لرفع القمامة وتنظيف محيط البحيرة معبرين عن أملهم في أن تزدهر أنواع مختلفة من الأسماك في هذا النظام البيئي.