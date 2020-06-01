شاهد.. احتجاجات في نيورورك ومساع للحفاظ على سلميتها

لليوم الرابع على التوالي تستمر الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على وحشية الشرطة تجاه الأمريكيين السود، بعد مقتل المواطن الأمريكس من أصول أفريقية جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس.

آلاف المحتجين خرجوا في نيويورك مع محاولات الكثيرين منهم، مع رجال الأمن على حد سواء، الحفاظ على سلمية مسيرتهم، بعد أيام من أعمال الشغب التي عمت المدينة تم خلالها إحراق سيارات الشرطة، وإلقاء القبض على مئات الأشخاص، خاصة بعد اقتحام العديد من المحال التجارية مثل روليكس وشانيل وبرادا، وسرقة البضائع من قبل بعض المحتجين.