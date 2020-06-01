شاهد: سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها

عاد سكان العاصمة الفرنسية باريس إلى الحدائق والمتنزهات بعد شهرين من إغلاقها في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة جائجة كورونا.

وشرعت فرنسا في تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي في 11 من مايو/آيار الماضي. ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من تخفيف القيود في الثاني من يونيو/حزيران بحسب ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب.

وسجلت فرنسا أكثر من 28 ألفاً و711 حالة وفاء جراء فيروس كورونا منذ بدء انتشاره في البلاد.