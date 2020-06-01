شاهد: سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها

عاد سكان العاصمة الفرنسية باريس إلى الحدائق والمتنزهات بعد شهرين من إغلاقها في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة جائجة كورونا.
وشرعت فرنسا في تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل تدريجي في 11 من مايو/آيار الماضي. ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من تخفيف القيود في الثاني من يونيو/حزيران بحسب ما أعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وسجلت فرنسا أكثر من 28 ألفاً و711 حالة وفاء جراء فيروس كورونا منذ بدء انتشاره في البلاد.
No Comment المزيد من
شاهد: إعادة فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: أطنان من القمامة تلوث بحيرة أماتيتلان في غواتيمالا
شاهد: دمى لدببة عملاقة تستمتع بمغامرة السفينة الدوارة في مدينة ألعاب هولاندية
شاهد: الفرنسيون والبريطانيون يستمتعون بإعادة فتح الحدائق والشواطئ
شاهد: مظاهرات تجتاح مدنا أمريكية للتنديد بمقتل مواطن أسود على يد الشرطة
شاهد: أول عرض سينمائي بعد شهرين من الإغلاق في البوسنة
شاهد: عودة المصلين إلى مساجد إندونيسيا لأداء صلاة الجمعة بعد أسابيع من الإغلاق
شاهد: تواصل الاحتجاجات العنيفة لليوم الثالث على التوالي في مينيابوليس الأمريكية
شاهد: الشرطة الأمريكية تعتقل صحافي شبكة "سي إن إن" خلال تغطية مباشرة
شاهد: أوركسترا باريس تقدم عرضا "متباعدا" في قاعة الفلهارمونية تحضيرا لرفع إجراءات الإغلاق
شاهد: أسوأ اجتياح للجراد في الهند خلال ثلاثة عقود
شاهد: عودة فن الشارع في باريس بعد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19
شاهد.. روبوتات للتنظيف وقياس حرارة الزبائن في مركز تجاري ببانكوك
شاهد: عمال المطاعم في أوروبا يحتجون من أجل إعادة فتح محلاتهم
شاهد.. ملك إسبانيا وعائلته يقفون دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا فيروس كورونا
شاهد: التحضيرات على قدم وساق لإعادة فتح قصر فرساي في فرنسا أمام الزوار
شاهد: خيمة تعيد "لم الشمل" بين كبار السن وأبنائهم في دار للمسنين بشمال فرنسا
شاهد: العلم الإيطالي يزين سماء ميلانو احتفالا بـ"يوم الجمهورية"
شاهد: أسراب الجراد الصحراوي تغزو الهند وتهدد المحاصيل
شاهد: فتح مدينة بومبي الأثرية في إيطاليا مجدداً أمام الزوار .. بشروط