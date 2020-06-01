شاهد: طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجح في إكمال سباق ماراثون خيري

نجح طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القيام بماراثون خيري. الطفل يدعى توبياس ويلر، ويبلغ من العمر 9 سنوات وهو مصاب بالشلل الدماغي.

وأكمل توبياس ويلر، الذي يستخدم إطارا للمشي، مسافة تزيد عن 42 كيلومترا على مراحل، وعلى مدار 70 يوما. ولقي الكثير من الهتافات والتشجيعات عند خط النهاية بالقرب من منزله في شيفيلد.

وبدأ ويلر، الذي يعاني أيضا من التوحد، في السير في شارعه مع والدته كشكل من أشكال التمرين أثناء عملية الإغلاق التي شهدتها البلاد بسبب فيروس كورونا.