لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في السالفادور بسبب عاصفة "أماندا" الاستوائية التي ضربت المنطقة. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات كبيرة وانهيارات أرضية.

وأعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة حالة الطوارئ لمدة 15 يوما قابلة للتجديد. ولا تزال مئات الأسر معرضة لخطر فقدان منازلها بسبب الانهيارات الأرضية. وأصدرت مصالح الحماية المدنية إنذارا في جميع أنحاء البلاد، كما قامت بإجلاء مئات العائلات من المناطق المتضررة.