لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في السالفادور بسبب عاصفة "أماندا" الاستوائية التي ضربت المنطقة. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات كبيرة وانهيارات أرضية.
وأعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة حالة الطوارئ لمدة 15 يوما قابلة للتجديد. ولا تزال مئات الأسر معرضة لخطر فقدان منازلها بسبب الانهيارات الأرضية. وأصدرت مصالح الحماية المدنية إنذارا في جميع أنحاء البلاد، كما قامت بإجلاء مئات العائلات من المناطق المتضررة.
No Comment المزيد من
شاهد: رفع القيود في تركيا وإعادة فتح البازار الكبير في اسطنبول
شاهد: رجال الشرطة يقدمون تحية احترام للمتظاهرين الغاضبين في نيويورك
شاهد.. الكولوسيوم يفتح أبوابه من جديد.. وجدرانه مضاءة بألوان العلم الإيطالي
شاهد: طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجح في إكمال سباق ماراثون خيري
شاهد.. احتجاجات في نيورورك ومساع للحفاظ على سلميتها
شاهد: سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها
شاهد: إعادة فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: أطنان من القمامة تلوث بحيرة أماتيتلان في غواتيمالا
شاهد: دمى لدببة عملاقة تستمتع بمغامرة السفينة الدوارة في مدينة ألعاب هولاندية
شاهد: الفرنسيون والبريطانيون يستمتعون بإعادة فتح الحدائق والشواطئ
شاهد: مظاهرات تجتاح مدنا أمريكية للتنديد بمقتل مواطن أسود على يد الشرطة
شاهد: أول عرض سينمائي بعد شهرين من الإغلاق في البوسنة
شاهد: عودة المصلين إلى مساجد إندونيسيا لأداء صلاة الجمعة بعد أسابيع من الإغلاق
شاهد: تواصل الاحتجاجات العنيفة لليوم الثالث على التوالي في مينيابوليس الأمريكية
شاهد: الشرطة الأمريكية تعتقل صحافي شبكة "سي إن إن" خلال تغطية مباشرة
شاهد: أوركسترا باريس تقدم عرضا "متباعدا" في قاعة الفلهارمونية تحضيرا لرفع إجراءات الإغلاق
شاهد: أسوأ اجتياح للجراد في الهند خلال ثلاثة عقود
شاهد: عودة فن الشارع في باريس بعد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19
شاهد.. روبوتات للتنظيف وقياس حرارة الزبائن في مركز تجاري ببانكوك
شاهد: عمال المطاعم في أوروبا يحتجون من أجل إعادة فتح محلاتهم