شاهد.. حفل موسيقي في إيطاليا على أرواح ضحايا فيروس كورونا

شهدت حديقة قصر كويرينال في إيطاليا حفلا موسيقيا في ذكرى ضحايا فيروس كورونا، وحضر الحفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وكانت إيطاليا إحدى أكثر الدول تأثرا بالوباء، حيث أصيب فيها نحو 233 ألف حالة، توفي منها أكثر من 33 ألفا، وشفي حوالي 158 ألف شخص.