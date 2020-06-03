ارتدى الحلاقون في ساليغوري بإقليم البنغال الغربي في الهند بدلات واقية في أحد صالونات تصفيف الشعر. والبدلة عبارة عن مئزر طويل وعريض واق وقناع لتفادي دخول الميكروبات أو الفيروسات التي قد تتسبب في الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي أقام الدنيا ولم يقعدها بعد.

وقبل الدخول إلى صالون تصفيف الشعر، يقوم الحلاق بقياس درجة حرارة الزبون للتأكد من سلامته. وأعرب الزبائن عن سعادتهم لاحترام قواعد السلامة مثل التباعد الاجتماعي.