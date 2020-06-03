شاهد.. التلاميذ في سنغافورة يعودون إلى مدارسهم بـ "الكمامات"

التلاميذ في سنغافورة عادوا إلى مدارسهم بعد تخفيف إجراءات الحجر المفروضة في البلاد وفرض ارتداء الكمامات لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد تمكنت من السيطرة على أعداد الإصابات، من خلال تدابير احترازية صارمة، كإجراء الفحوص وتتبع الحالات.

واكتشفت نحو 35 ألف إصابة مؤكدة فقط، بينما لم يتوفى من هذه الإصابات سوى 24 شخصا فقط.

وكانت السلطات قد فرضت حظرا جزئيا على كافة المدن، منعت خلاله الخروج إلا للأمور الضرورية.