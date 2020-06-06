شاهد: الفيضانات تغمر منطقة مورمانسك الروسية والقرى المغمورة

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في منطقة مورمانسك على خلفية الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت بكثافة خلال الساعات الأخيرة. وخرج نهر لاكولا، القريب من الساحل عن مجاله. فرق الحماية المدينة تدخلت لإجلاء سكان القرى الأكثر تضررا في المنطقة المنكوبة. وحسب وزارة الداخلية، فقد تجاوز ارتفاع المياه أربعة أمتار.