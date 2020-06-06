تشهد عدة بلاد شرق آسيوية عودة تدريجية لمختلف أوجه الحياة بعد أكثر من شهرين من الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا.

وفي مدينة سيليغوري بولاية بنغال الغربية في الهند، ارتدى العاملون بمحلاات الحلاقة زياً كاملاً للوقاية من نشر والإصابة بعدوى الفيروس كما تم قياس درجات حرارة مرتادي متاجرهم.

وفي سنغافورة، حرص مسؤولو المدارس على قياس درجات حرارة الأطفال وتقديم دروس لتوعيتهم بشأن ضرورة غسل أيديهم وارتداء الكمامات والأقنعة الواقية من الفيروس بشكل مستمر.

وفي العاصمة التايلندية بانكوك، تم تزويد الأسواق التجارية بروبوتات متحركة تحمل مطهرات للاستخدام بشكل دوري وأجهزة متطورة لقياس درجات حرارة المتسوقين.