أستراليا: مقتل متزلج أمواج بعد تعرّضه لهجوم من القرش الأبيض الكبير

توفي متزلج على الأمواج يبلغ من العمر 60 عاماً أمس الأحد بعدما تعرض لهجوم قرش أبيض قبالة شواطئ نيوساوث ويلز بحسب ما أعلنته الشرطة الأسترالية. وأضافت الشرطة أن رياضيين آخرين كانوا موجودين في المكان حاولوا مساعدة الرجل وطرد القرش الذي يبلغ طوله 3 أمتار ونجحوا بإنقاذه ونقله إلى المستشفى غير أنه توفي متأثراً بجروحه البالغة. وأكد علماء أحياء مختصون في المجال أن الرجل قضى بسبب هجوم قرش أبيض، ما دفع بالسلطات إلى إغلاق الشواطئ القريبة لمدة 24 ساعة. وهذه ثالث ضحية تسقط بسبب هجوم قرش في أستراليا هذا العام، حيث توفي شخصان في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل للسبب نفسه.
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