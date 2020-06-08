شاهد: المئات يتظاهرون ضدّ العنصرية أمام مقر السفارة الأميركية في لندن

حاصر المئات من المتظاهرين مدخل السفارة الأمريكية في لندن يوم أمس الأحد ، حيث استمرت المظاهرات المناهضة للعنصرية تضامناً مع المتظاهرين الأمريكيين بعد مقتل جورج فلويد في مينيسوتا الشهر الماضي.
ويأتي هذا الإجراء بعد احتجاج آلاف الأشخاص في الشوارع بالقرب من البرلمان البريطاني ومقر رئيس الوزراء داوننغ ستريت يوم السبت. ورغم أن بعض الاشتباكات المتفرقة وقعت مع عناصر الشرطة، إلا أن الاحتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير.
وتشهد العديد من مدن المملكة المتحدة احتجاجات بعد وفاة آخر أميركي من أصل أفريقي على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة، على الرغم من تحذير المسؤولين البريطانيين من التجمعات العامة بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.
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